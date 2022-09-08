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Dünya Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti
Dünya

Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-09-08 20:49:00 -
Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti

Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

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