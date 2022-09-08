Kraliçe 2. Elizabeth hayatını kaybetti
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
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Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
Buckingham Sarayı, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ın 96 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.
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