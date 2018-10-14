Kral Selman'dan Erdoğan'a kritik telefon!

Suudi Arabistan Kralı Selman, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile sağlam ilişkileri sürdürme kararlılığını vurguladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, kendisini arayan Suudi Arabistan Kralı Selman'a, iki ülke arasındaki güzide tarihi ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.