Kral Selman'dan Erdoğan'a kritik telefon!
Suudi Arabistan Kralı Selman, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Başkan Erdoğan'ı telefonla aradı.14 Ekim 2018 Pazar 22:52
Suudi Arabistan Kralı Selman, kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.
Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde, Türkiye ile sağlam ilişkileri sürdürme kararlılığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, kendisini arayan Suudi Arabistan Kralı Selman'a, iki ülke arasındaki güzide tarihi ilişkiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
YORUM YAZ