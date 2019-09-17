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Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, ülkenin petrol devi Aramco şirketine yapılan saldırıyla ilgili konuştu.

17 Eylül 2019 Salı 16:16
Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud, ülkenin milli petrol şirketi Aramco'yu hedef alan saldırılar ile alakalı son dakika açıklaması yaptı.

Uluslararası toplumdan, saldırıların durdurulması için "sert adımlar" atması çağrısı yapan Kral Selman, bu saldırılar ile sadece ülkesinin değil, tüm dünya ekonomisinin hedef alındığını söyledi.

Bakanlar Kurulu'nda konuşan Kral Selman, ayrıca, ülkesinin bu tür saldırılar ile başa çıkabilecek kapasitede olduğunu vurguladı.

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco şirketine ait iki rafineye, hafta sonu gece saatlerinde SİHA'larla saldırı düzenlenmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerine yapılan saldırısı sonrası çıkan yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıklamıştı.

"Suudi Arabistan'ı bir daha vururuz" tehdidi

Saldırıyı üstlenen İran destekli Husiler dün yaptıkları son dakika açıklamasıyla herkesi tedirgin etmişti. Husilerden yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco'da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz. Her an yeniden vurabiliriz" denilmişti.

ABD saldırılardan İran'ı sorumlu tuttu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'daki iki petrol tesisine yapılan saldırı konusunda doğrudan İran'ı suçladı. Pompeo Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı Husilerin yapmadığını ima ederek, "Tüm tansiyonu azaltma çağrıları arasında İran şimdi dünyanın enerji arzına eşi görülmemiş bir saldırı başlattı. Saldırıların Yemen'den geldiğine dair bir kanıt yok" ifadelerini kullanmıştı.

Amerikan ABC News televizyonuna konuşan Washington yönetiminden ismi açıklanmayan bir üst düzey yetkili de, Saudi Aramco'ya ait tesislere düzenlenen saldırıların İran tarafından fırlatılan seyir füzeleri ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlendiği iddia etti.

İran'dan suçlamalara ret

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Suudi Arabistan’daki iki petrol tesisine düzenlenen saldırıda İran'ın suçlanmasıyla ilgili ABD makamlarını eleştirerek, Suudi Arabistan'ın 5 yıldır Yemen'e yönelik savaş başlattığını ve "Yemenlilerin de saldırılara karşı koyduğunu" savundu.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 16:16
  1. Kral Selman
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