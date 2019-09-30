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Kral Selman'a bu kadar yaptı! Öldürülmesiyle ilgili şaşırtan şüphe

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in koruması Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ölüm sebebi soru işaretleri yarattı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
Kral Selman'a bu kadar yaptı! Öldürülmesiyle ilgili şaşırtan şüphe

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in yakın korumalarından Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, arkadaşı Memduh Al Ali tarafından vurularak öldürüldü.

Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın cenazesi dün Kabe'de kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Cenaze törenine Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın ailesi ve yakın çevresi katıldı.

Törende, Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın cansız bedeninin koyu renkli tülle sarıldığı dikkatleri çekti. Bunun bir tür cenaze geleneği olduğu aktarıldı.

Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım cinayeti için soruşturma başlatıldı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELERİ BERABERİNDE GETİRDİ

Suudi Arabistan'da silahla öldürme ve nefret suçlarının neredeyse hiç yaşanmadığı ve yaşanması durumunda cezanın idam olduğu biliniyor.

Bu sebeple Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın öldürülmesi, şüpheleri de beraberinde getirdi.

KRİTİK BİLGİLERE SAHİPTİ

İngiliz yayın kuruluşu The Times'ın haberine göre Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım'ın öldürülmesinin ardından yatan sebep, Suudi Arabistan'ın politikaları ile bağlantılı olabilir.

Bir başka iddiaya göre ise Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım, Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında oldukça gizli olduğu söylenen bazı bilgilere sahipti.

Suudi Arabistan'da oldukça tanınan bir isim olan Tümgeneral Abdulaziz bin Beddah el-Fağım için çok sayıda kişi sosyal medyada taziyelerin bildirdiği paylaşımlarda bulundu.

ARKADAŞIYLA TARTIŞTI

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke polisinin yaptığı açıklamada, Fağım'ın, dün akşam arkadaşı Turki es-Sebti'yi Cidde'deki evinde ziyareti sırasında aynı evde bulunan diğer arkadaşı Memduh Al Ali ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.

Tartışma sırasında Ali'nin ateş açması sonucu Fağım, Sebti ve Filipinli bir işçinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, Fağım'ın tedavi için kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, kendisini yakalamak isteyen güvenlik güçleriyle çatışan Al Ali'nin öldürüldüğü, çatışmada beş güvenlik görevlisinin yaralandığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 09:41
  1. suudi arabistan
  2. selman bin abdulaziz
  3. Cemal Kaşıkçı
  4. Abdulaziz bin Beddah el-Fağım
  5. DÜNYA Haberleri

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