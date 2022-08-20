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Dünya Kral hareket: Fas Kralı'ndan 542 mahkûm ve tutukluya af
Dünya

Kral hareket: Fas Kralı'ndan 542 mahkûm ve tutukluya af

Fas Kralı 6. Muhammed, toplam 542 mahkûm ve tutuklu hakkında af kararnamesi çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 09:21:00 -
Kral hareket: Fas Kralı'ndan 542 mahkûm ve tutukluya af

Fas Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kral ve Halk İhtilali" günü dolayısıyla çıkarılan Kraliyet affının 433 mahkûm ve 109 tutukluyu kapsadığı ifade edildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkûmlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Kralı Muhammed, önemli gün ve bayramlarda af yetkisini kullanıyor. Fas'ta gelenekselleşen Kral affı, bazı mahkûmların tamamen serbest bırakılmasını, bazılarının cezalarının hafifletilmesini öngörüyor. (İLKHA)

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