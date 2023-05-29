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Dünya Kral Hamed bin İsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
Dünya

Kral Hamed bin İsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Yeniakit Publisher
2023-05-29 02:57:00 -
Kral Hamed bin İsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) geçici sonuçlarına göre göreve yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, Kral Hamed bin İsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı iletti.

Erdoğan'a, gelecek dönem için başarı temennisinde bulunan Kral Hamed bin İsa, Bahreyn'in, iki ülke arasında ortak işbirliği çerçevesinde ilişkilerin geliştirilmesine önem verdiğini dile getirdi.

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