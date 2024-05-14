  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gizli İHA'nın fotoğraflarını paylaşıp dakikalar sonra apar topar kaldırdılar! Kimse ne olduğunu anlayamadı

İnsanlık alarm veriyor! 2023 yılında 75,9 milyon kişi yerinden edildi

Ticaret savaşları tam gaz devam ediyor! ABD'den Çin’e ağır darbe

‘İstanbul nimet nimet’ diyordu! Ekrem'in karnesi kürsüye asıldı

CHP'li başkan ve 4 zanlı hesap verecek! Teleferik kazasının ilk duruşması 11 Haziran'da

O ilimizde büyük hazine heyecanı! 'Orada altın hazinesi var' dedi, ekipler bölgeye gitti... Kazı başlıyor

Biden ve Putin'i geride bıraktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan en sevilen lider oldu

Pakistan'dan gündeme oturacak hamle! Orayı Türkiye'ye emanet etmek istiyorlar

Duyan duymayanlara haber etsin! "Gram altın o tarihte 1500 lira birden değişecek"

Ajanslar gelişmeyi son dakika geçti! Rusya o toprakları ele geçirdi
Kadın - Aile Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?
Kadın - Aile

Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?

Yeniakit Publisher
2024-05-14 22:29:00 - 2024-05-14 23:32:02
Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?

75 yaşındaki İngiltere Kralı Charles geçtiğimiz yıl apar topar hastaneye kaldırdılar. Tedavi gördükten sonra tat alma duyusunu kaybettiğini açıkladı. İngiltere Kralı Charles, 13 Mayıs Pazartesi günü gazilerle sohbet ederken kanser tedavisinin yan etkisi hakkında konuştu. Duyanları şaşkına çeviren bu haber sonrası arama motorunu 'Tat alma duygusu neden gider ve ne zaman geri gelir?' şeklinde sorular kapladı.

İngiltere Kralı 3. Charles, Ordu Havacılık Merkezi'nde düzenlenen törende askeri görevini oğlu Prens William'a devretti. Kanser tedavisi nedeniyle ara verdiği kamuya açık programlara katılmaya başlayan 3. Charles törende herkesi şaşırtan bir açıklamalarda bulundu. İngiltere Kralı, törende yaptığı açıklamada, "Galler Prensinin yeni Kurmay Albayınız olmasıyla gelecekte daha da güçleneceğinizi umuyorum. İşin güzel tarafı, kendisi gerçekten de çok iyi bir pilot. Bu da cesaret verici." diye konuştu.

75 yaşındaki Charles, Hampshire'daki Ordu Uçuş Müzesi'ne kraliyet ziyareti yaptı ve Daily Mail'e göre geçen yıl testis kanseri nedeniyle kemoterapi gören ordu gazisi Aaron Mapplebeck ile sohbet etti.

KANSER TEDVİSİ NEDENİYLE TAT ALMA DUYUSUNU KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI!

Basına göre Mapplebeck, Charles'a tedavi gördükten sonra tat alma duyusunu kaybettiğini söyledi. Charles da aynı şeyi yaşadığını açıkladı ancak daha fazla ayrıntıya girmedi.
Şubat ayında Charles'a, planlı bir prostat ameliyatı sonrasında belirsiz bir kanser türü teşhisi konulduğu haberi gelmişti. Kraliyet görevlerine kısa bir ara verdikten sonra Charles, geçen ay planlanan işlerine geri döndü.

Charles, Pazartesi günü müze ziyaretinin yanı sıra oğlu Prens William ile birlikte Ordu Havacılık Merkezi'nde de göründü.

Gezi sırasında Charles, Ordu Hava Kuvvetleri Baş Albay rolünü resmi olarak 41 yaşındaki William'a devretti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Charles, askeri bir helikopterin önünde ve gazilerle birlikte poz vermeden önce oğluna yeni unvanı için hava kuvvetleri kemerini verdi.

TAT ALMA DUYUSU NEDEN GİDER VE NE ZAMAN GERİ GELİR?

2020 yılında pandemi sürecinde Covid-19 virüsünün en yaygın belirtileri arasında yer aldığı için herkesin birliği bir rahatsız haline gelen koku ve tat alma duyusunun kaybedilmesi ciddi rahatsızlıkların habercisi olarak ifade edilebilir. Aniden gelişen koku kaybı (anosmia) ve tat kaybı (agesuia) gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekiyor. yasemin'coma göre: Bu belirtiler koronavirüsün diğer belirtilerine eşlik edebileceği gibi tek başına da gözlemlenebiliyor.

Bozulmuş koku alma duyusuna hiposmi, kötü tat alma duyusuna ise hipogezi denir. Koku ve tat kaybı sadece yemekten zevk alamama değil aynı zamanda bozulmuş yemekleri tüketme, kimyasal ya da duman gibi kokuları fark edememe gibi durumlara da neden olur.

Koku ve tat alma rahatsızlıklarının tedavisi genellikle rahatsızlığa yol açan altta yatan hastalıkların veya sorunları giderilmesiyle tedavi edilebilir. Çoğu hastaların tedavi sürecinde iyileştikleri ve koku – tat alma duyularını geri kazandıkları gözlemlenmiştir.

Canan Karatay’dan: Önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor
Canan Karatay’dan: Önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor

Kadın - Aile

Canan Karatay’dan: Önerdiği tarhana tarifi! Bu tarhana hamuru tarifi birebir tutuyor

Su içmek için en doğru zaman... Duyan şaşıp kalıyor!
Su içmek için en doğru zaman... Duyan şaşıp kalıyor!

Kadın - Aile

Su içmek için en doğru zaman... Duyan şaşıp kalıyor!

Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün
Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün

Kadın - Aile

Duvardaki küf lekesi nasıl çıkartılır? Dakikalar içinde hazırlamak mümkün

Yarım milyon kişi inceledi! Herkes dikkat etsin: Yemeğe sonradan tuz ekleyenlere mide kanseri uyarısı
Yarım milyon kişi inceledi! Herkes dikkat etsin: Yemeğe sonradan tuz ekleyenlere mide kanseri uyarısı

Kadın - Aile

Yarım milyon kişi inceledi! Herkes dikkat etsin: Yemeğe sonradan tuz ekleyenlere mide kanseri uyarısı

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

DEVRAN

RABBIM GAZZANİN İNTİKAMINI ALIR İNŞALLAH. GAZZEDEKİ AKTLİAMI BU VE ABD YAPIYIR.

Mehmet

Bu zalimleri düşünecek durumumuz yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23