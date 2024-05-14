Kral Charles'ı hastaneye kaldırdılar: Tat duygusunu kaybetti! Tat alma duygusu neden gider?

İngiltere Kralı 3. Charles, Ordu Havacılık Merkezi'nde düzenlenen törende askeri görevini oğlu Prens William'a devretti. Kanser tedavisi nedeniyle ara verdiği kamuya açık programlara katılmaya başlayan 3. Charles törende herkesi şaşırtan bir açıklamalarda bulundu. İngiltere Kralı, törende yaptığı açıklamada, "Galler Prensinin yeni Kurmay Albayınız olmasıyla gelecekte daha da güçleneceğinizi umuyorum. İşin güzel tarafı, kendisi gerçekten de çok iyi bir pilot. Bu da cesaret verici." diye konuştu.

75 yaşındaki Charles, Hampshire'daki Ordu Uçuş Müzesi'ne kraliyet ziyareti yaptı ve Daily Mail'e göre geçen yıl testis kanseri nedeniyle kemoterapi gören ordu gazisi Aaron Mapplebeck ile sohbet etti.

KANSER TEDVİSİ NEDENİYLE TAT ALMA DUYUSUNU KAYBETTİĞİNİ AÇIKLADI!

Basına göre Mapplebeck, Charles'a tedavi gördükten sonra tat alma duyusunu kaybettiğini söyledi. Charles da aynı şeyi yaşadığını açıkladı ancak daha fazla ayrıntıya girmedi.

Şubat ayında Charles'a, planlı bir prostat ameliyatı sonrasında belirsiz bir kanser türü teşhisi konulduğu haberi gelmişti. Kraliyet görevlerine kısa bir ara verdikten sonra Charles, geçen ay planlanan işlerine geri döndü.

Charles, Pazartesi günü müze ziyaretinin yanı sıra oğlu Prens William ile birlikte Ordu Havacılık Merkezi'nde de göründü.

Gezi sırasında Charles, Ordu Hava Kuvvetleri Baş Albay rolünü resmi olarak 41 yaşındaki William'a devretti.

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Charles, askeri bir helikopterin önünde ve gazilerle birlikte poz vermeden önce oğluna yeni unvanı için hava kuvvetleri kemerini verdi.

TAT ALMA DUYUSU NEDEN GİDER VE NE ZAMAN GERİ GELİR?

2020 yılında pandemi sürecinde Covid-19 virüsünün en yaygın belirtileri arasında yer aldığı için herkesin birliği bir rahatsız haline gelen koku ve tat alma duyusunun kaybedilmesi ciddi rahatsızlıkların habercisi olarak ifade edilebilir. Aniden gelişen koku kaybı (anosmia) ve tat kaybı (agesuia) gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerekiyor. yasemin'coma göre: Bu belirtiler koronavirüsün diğer belirtilerine eşlik edebileceği gibi tek başına da gözlemlenebiliyor.

Bozulmuş koku alma duyusuna hiposmi, kötü tat alma duyusuna ise hipogezi denir. Koku ve tat kaybı sadece yemekten zevk alamama değil aynı zamanda bozulmuş yemekleri tüketme, kimyasal ya da duman gibi kokuları fark edememe gibi durumlara da neden olur.

Koku ve tat alma rahatsızlıklarının tedavisi genellikle rahatsızlığa yol açan altta yatan hastalıkların veya sorunları giderilmesiyle tedavi edilebilir. Çoğu hastaların tedavi sürecinde iyileştikleri ve koku – tat alma duyularını geri kazandıkları gözlemlenmiştir.