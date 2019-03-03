Kral 2. Abdullah'tan Arap ülkelerine kritik çağrı! Ürdün Kralı 2. Abdullah, "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adı altında düzenlenen konferansta Arap ülkelerine 'ortak tavır alma' çağrısında bulundu.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için Arap ülkelerinin ortak tavır alması gerektiğini belirtti. Kral 2. Abdullah, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Arap Parlamentolar Birliğinin Kudüs konferansı kapsamında, Arap ülkeleri meclis başkanlarıyla El-Hüseyniye Sarayı'nda bir araya geldi. Arap ülkelerine dışarıdan müdahale bulunulmaması çağrısı Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdullah görüşmede, Arap ülkelerinin her alandaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Arap dünyasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak tavır sergilenmesi gerektiğini vurgulayan 2. Abdullah, bazı Arap ülkelerindeki mevcut krizlerin de dışarıdan müdahale olmadan, Arap ülkeleri arasında siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini dile getirdi. "Kudüs Filistin'in Ebedi Başkentidir" adı altında düzenlenen ve iki gün sürecek konferans, 16 Arap ülkesinden meclis başkanlarının katılımıyla bugün Amman'da başladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.