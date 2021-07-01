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Gündem KPSS'ye girenler dikkat! ÖSYM’den KPSS duyurusu
Gündem

KPSS'ye girenler dikkat! ÖSYM’den KPSS duyurusu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacağı duyurusunda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 15:33:00 - 2021-07-01 15:34:14
KPSS'ye girenler dikkat! ÖSYM’den KPSS duyurusu

 Yeni Akit  Ankara 

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, ‘Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması’ ile ilgili bir duyuru yaptı.

Tercihler 01-08 Temmuz tarihleri arasında

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, “Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına ‘Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’ hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30’dan itibaren erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir” denildi.

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