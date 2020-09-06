KPSS'ye geç kalanların imdadına Ordu Valisi Tuncay Sonel yetişti
Trafik kazası nedeniyle KPSS'ye geç kalmak üzere olanların imdadına Ordu Valisi Tuncay Sonel yetişti. Araçların sınav merkezi önündeki akışını sağlayan Vali Tuncay Sonel, bir kişinin de taksi ücretini ödedi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Nefise Akçelik Tüneli'nde medyana gelen trafik kazası sonrası KPSS'nin ilk oturumuna geç kalmak üzere olanların imdadına yetişti.
Saat 10.30'da başlayan sınav için yola çıkan adaylar, bir süre yolda mahsur kaldı. Kazanın ardından polis ekipleri yolu ulaşıma açarken sınav nedeniyle yaşanan yoğunluk şehir merkezinde de zor anlar yaşandı.
Taksi parası Vali Tuncay Sonel'den
Yoğunluğun yaşandığı sınav binası önünde geç kalanlara yardım eden Ordu Valisi Tuncay Sonel, taksi ücreti çıkışmayan bir kişinin de parasını ödedi.
Trafik polisi gibi araçların akışını sağlayan Vali Sonel'in talimatları sonucu sınava giremeyen kimsenin kalmadığı öğrenildi.