KPSS'siz öğretmen alımı ilanları! İŞKUR öğretmen ilanları İŞKUR tarafından beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı yapılacak. İşte, KPSS'siz öğretmen alımı ilanları...

İŞKUR tarafından beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı yapılacak. İşte, KPSS'siz öğretmen alımı ilanları... İş arayanlar sık sık Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarına göz atıyor. Uzun süredir iş arayan öğretmenlere İŞKUR'dan güzel haber geldi. İŞKUR 2019-2020 dönemi için 26 farklı branştan öğretmen alımı ile beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı gerçekleştirecek. Atanamayan öğretmenlerin umudu olan İŞKUR 26 branşta 400 öğretmenin işe alınacağını duyurdu. Hangi branşlarda öğretmen alımları gerçekleşecek? Bilgisayar öğretmeni Biyoloji öğretmeni Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği Elektrik öğretmeni Elektronik öğretmeni Felsefe grubu öğretmeni Fen bilgisi öğretmeni Fizik öğretmeni İlköğretim matematik öğretmeni Ortaöğretim matematik öğretmeni İngilizce öğretmeni Kimya öğretmeni Okul öncesi öğretmeni Resim iş öğretmeni Sınıf öğretmeni İlköğretim sosyal bilgiler öğretmeni Ortaöğretim sosyal bilgiler öğretmeni Tarih öğretmeni Türkçe öğretmeni Zihinsel engelliler öğretmeni İŞKUR'a iş başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR'dan iş başvurusu yapmak istiyorsanız e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aynı şekilde İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden de e-devlet şifrenizle işlem yapabilirsiniz. Doğrudan başvuru yapmak istiyorsanız ;İŞKUR şubelerine gidebilirsiniz. Öğretmen adaylarında aranan genel şartlar nelerdir? Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış En az 2 yıl özel öğretim kurumlarında deneyimi olan Eğitim teknolojilerini kullanabilen İletişim gücü yüksek Tercihen askerlik ve ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için) Öğrenmeye açık, takım çalışmasına yatkın Hizmet kalitesini yükseltip kurumun misyon ve vizyonuna uygun hareket edebilen kişiler...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.