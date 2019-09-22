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KPSS'siz öğretmen alımı ilanları! İŞKUR öğretmen ilanları

İŞKUR tarafından beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı yapılacak. İşte, KPSS'siz öğretmen alımı ilanları...

22 Eylül 2019 Pazar 17:06
KPSS'siz öğretmen alımı ilanları! İŞKUR öğretmen ilanları

İŞKUR tarafından beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı yapılacak. İşte, KPSS'siz öğretmen alımı ilanları...

İş arayanlar sık sık Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarına göz atıyor. Uzun süredir iş arayan öğretmenlere İŞKUR'dan güzel haber geldi. İŞKUR 2019-2020 dönemi için 26 farklı branştan öğretmen alımı ile beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı gerçekleştirecek. Atanamayan öğretmenlerin umudu olan İŞKUR 26 branşta 400 öğretmenin işe alınacağını duyurdu.

Hangi branşlarda öğretmen alımları gerçekleşecek?

Bilgisayar öğretmeni

Biyoloji öğretmeni

Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği

Elektrik öğretmeni

Elektronik öğretmeni

Felsefe grubu öğretmeni

Fen bilgisi öğretmeni

Fizik öğretmeni

İlköğretim matematik öğretmeni

Ortaöğretim matematik öğretmeni

İngilizce öğretmeni

Kimya öğretmeni

Okul öncesi öğretmeni

Resim iş öğretmeni

Sınıf öğretmeni

İlköğretim sosyal bilgiler öğretmeni

Ortaöğretim sosyal bilgiler öğretmeni

Tarih öğretmeni

Türkçe öğretmeni

Zihinsel engelliler öğretmeni 

İŞKUR'a iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR'dan iş başvurusu yapmak istiyorsanız e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aynı şekilde İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden de e-devlet şifrenizle işlem yapabilirsiniz. Doğrudan başvuru yapmak istiyorsanız ;İŞKUR şubelerine gidebilirsiniz.

Öğretmen adaylarında aranan genel şartlar nelerdir?

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun

Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış

En az 2 yıl özel öğretim kurumlarında deneyimi olan

Eğitim teknolojilerini kullanabilen

İletişim gücü yüksek

Tercihen askerlik ve ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için)

Öğrenmeye açık, takım çalışmasına yatkın

Hizmet kalitesini yükseltip kurumun misyon ve vizyonuna uygun hareket edebilen kişiler...

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 17:06
  1. KPSS'siz öğretmen alımı ilanları!
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