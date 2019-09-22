KPSS'siz öğretmen alımı ilanları! İŞKUR öğretmen ilanları
İŞKUR tarafından beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı yapılacak. İşte, KPSS'siz öğretmen alımı ilanları...22 Eylül 2019 Pazar 17:06
İŞKUR tarafından beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı yapılacak. İşte, KPSS'siz öğretmen alımı ilanları...
İş arayanlar sık sık Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ilanlarına göz atıyor. Uzun süredir iş arayan öğretmenlere İŞKUR'dan güzel haber geldi. İŞKUR 2019-2020 dönemi için 26 farklı branştan öğretmen alımı ile beş şehirde özel eğitim öğretmeni alımı gerçekleştirecek. Atanamayan öğretmenlerin umudu olan İŞKUR 26 branşta 400 öğretmenin işe alınacağını duyurdu.
Hangi branşlarda öğretmen alımları gerçekleşecek?
Bilgisayar öğretmeni
Biyoloji öğretmeni
Çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği
Elektrik öğretmeni
Elektronik öğretmeni
Felsefe grubu öğretmeni
Fen bilgisi öğretmeni
Fizik öğretmeni
İlköğretim matematik öğretmeni
Ortaöğretim matematik öğretmeni
İngilizce öğretmeni
Kimya öğretmeni
Okul öncesi öğretmeni
Resim iş öğretmeni
Sınıf öğretmeni
İlköğretim sosyal bilgiler öğretmeni
Ortaöğretim sosyal bilgiler öğretmeni
Tarih öğretmeni
Türkçe öğretmeni
Zihinsel engelliler öğretmeni
İŞKUR'a iş başvurusu nasıl yapılır?
İŞKUR'dan iş başvurusu yapmak istiyorsanız e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Aynı şekilde İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden de e-devlet şifrenizle işlem yapabilirsiniz. Doğrudan başvuru yapmak istiyorsanız ;İŞKUR şubelerine gidebilirsiniz.
Öğretmen adaylarında aranan genel şartlar nelerdir?
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun
Pedagojik formasyon eğitimini tamamlamış
En az 2 yıl özel öğretim kurumlarında deneyimi olan
Eğitim teknolojilerini kullanabilen
İletişim gücü yüksek
Tercihen askerlik ve ilişiği bulunmayan (Erkek adaylar için)
Öğrenmeye açık, takım çalışmasına yatkın
Hizmet kalitesini yükseltip kurumun misyon ve vizyonuna uygun hareket edebilen kişiler...
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