İŞKUR tarafından yayınlanan ilanda 500 kamu personeli alınacağı duyruldu. Söz konusu alımların KPSS şartı olmadığı belirtildi. İşte, “KPSS'siz memur alımı 2019 başvuru şartları nelerdir?” sorusunun cevabı.

Yayımlanan ilanlarda belediyeler bünyesine en az ilkokul mezunu adaylar arasından bekçi ve büro memuru alımı yapılacağına yer verildi.

KPSS'siz memur alımı 2019 başvuru şartları nelerdir?

KPSS şartı aranmayan personel alımında başvuru şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Başvuru yapacak erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli olmak.

53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

İşte, KPP'siz memur alım ilanları

Tüm ilanlara nasıl ulaşılır?

KPSS şartı bulunmayan ilanlar için "iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/" sayfasına bakabilirsiniz.