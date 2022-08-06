Sabah Gazetesi Yazarı Mehmet Barlas bugünkü 'KPSS’de paralel devlet parmağı mı var?' başlıklı köşe yazısında KPSS skandalına değindi. Barlas yazısında başlatılan soruşturma ile ilgili 'Bu soruşturmanın sonuçları, devletteki "paralel yapıların" temizliğinin ne seviyede olduğuna dair önemli işaretler de verecek. ' ifadelerine yer verdi İşte o yazı:

KPSS'deki sorunlar nedeniyle ÖSYM Başkanı'nın görevden alınmasının ardından başlayan gelişmeler, "paralel devlet" ve "FETÖ" kuşkularıyla derinleşiyor.

Önceki gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "sadece sınavların değil cemevi saldırısının da çok yönlü araştırılması, Balıklı Rum Hastanesi yangınının da provokasyon amaçlı olup olmadığının mutlak suretle ortaya çıkarılması" gerektiğini söyledi. Bunların toplumdaki güven ortamını sarsmayı amaçlayan eylemler olduğunu belirtti.

KPSS soruşturması genişleyerek devam ediyor. Başka yayınevlerinin de inceleneceği söylenirken iki dershaneye giden bazı öğrencilerin bütün soruları bildiği de iddia ediliyor. ÖSYM çalışanlarının banka hesapları da inceleniyor.

ÖSYM'de soruları seçenlerin niye o yayınevinin deneme sorularını aldığı çok önemli. Ama tembellik de olsa kötü niyet de olsa rezalet. Zaten suçlu kim olursa olsun Devlet Bahçeli'nin bahsettiği gibi amaç güvensizlik ortamının topluma saçılması.

Bereket Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve devlet doğru refleks gösterdi de ÖSYM Başkanı görevden alınıp Devlet Denetleme Kurulu devreye girdi.

Bu soruşturmanın sonuçları, devletteki "paralel yapıların" temizliğinin ne seviyede olduğuna dair önemli işaretler de verecek. Merakla bekliyoruz.