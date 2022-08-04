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Gündem KPSS’de krize yol açanlar hesap vermeli
Gündem

KPSS’de krize yol açanlar hesap vermeli

KPSS’de bir yayınevinin yayınladığı kitapçıkta bulunan bazı soruların aynı şekilde sorulduğu iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden alarak Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı verdi. Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, “Böyle bir şey varsa o sınav çetelerinin hâlâ dipdiri olduğunu gösterir. Devletin de çok ciddi bir operasyon yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 22:17:00 -
KPSS’de krize yol açanlar hesap vermeli

ÇINAR DEMİR  ANKARA

KPSS’de bir yayınevinin yayınladığı kitapçıkta bulunan bazı soruların aynı şekilde sorulduğu iddiaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ü görevden alarak Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı verdi. DDK ÖSYM ve yayınevine yönelik iki ayaklı bir inceleme başlattı. İnceleme tüm ciddiyetiyle sürdürürken, olay, eğitim camiasında ve toplumun değişik kesimlerinde tartışılmaya devam ediyor.

Eğitim BİR-SEN: Devletin ciddi operasyon yapması gerekiyor

Konuya ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif Selvi, “Böyle bir şey varsa o sınav çetelerinin hâlâ dipdiri olduğunu gösterir. Devletin de çok ciddi bir operasyon yapması gerekiyor. Meselenin üzerine gidilmeli, KPSS’den alacağı sınav sonucu, alan bilgisinden alacağı sınav sonucu, bunların hepsi kişilerin hayatını belirliyor. Bir sahtekâr grup burada insanların emeklerinin, bilgilerinin hırsızlığını yapıyorsa onlara da asla fırsat verilmemeli” ifadelerini kullandı.

“Asla fırsat verilmemelidir”

Geçmişte de soru hırsızlıkları üzerinden, kamuoyunda çok tartışmalar olduğunu hatırlatan Selvi, şunları söyledi: “FETÖ’cülerin kendi yandaşlarını bir yerlere taşımak için veya yandaş üretmek için soruların çalındığına dair tespitler oldu. Sadece Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) değil birçok yerde buna benzer işler yaptıklarıyla alakalı bilgi, bilim hırsızlıklarını da tereddüt etmeden yaptıkları görüldü. Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın sorularıyla ilgili ortaya çıkan husus çok önemli ve üzerinde durulması lazım. Bu konuda mutlaka önlem alınması gerekiyordu. Doğru olan yapıldı. Hemen soruşturma başlatıldı. ÖSYM Başkanı’nın bu güne kadar hiçbir sınavda bir şaibesini duymadık. Ama bu gün tartışılan konu çok önemli bir olay. Buradaki durum soruşturma sonunda tespiti yapıldığında 20 değil isterse 5 tane soru bile böyle olsa geçmişteki o skandallara imza atan şer odaklarının hâlâ bir takım atraksiyonlar içerisinde olduklarını, o şebekelerin hâlâ var olduğunu gösterir. Bu hususta devlet konuyu çok ciddiye almalı. Bu doğrultu da ÖSYM Başkanın görevden alınması ve acil soruşturma başlatılması doğru bir adım oldu. Ama başkan verdiği hizmet sürecinde yüzlerce sınav yaptılar. Bu sınavların hiçbirisinde bir problem görmemiştik. Eğer böyle bir şey var ise o sınav çetelerinin hala dipdiri olduğunu gösterir. Devletin de çok ciddi bir operasyon yapması gerektiğini değerlendiriyorum. Meselenin üzerine gidilmeli. Arkası çok iyi takip edilmeli. Hatta ÖSYM’de sınavla ilgili görevli olanlardan çok küçücük bile olsa bir kusuru olan varsa mutlaka soruşturulup cezalandırılmalı.”

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