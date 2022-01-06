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Gündem KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Gündem

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milyonlarca kişinin beklediği KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 15:08:00 - 2022-01-06 15:27:58
KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

Yerleştirme tercihleri, 22-29 Aralık tarihlerinde alınmıştı.

KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu

KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.

"Hayırlı olsun"

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya paylaşımında, sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.

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