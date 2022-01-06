KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı
Milyonlarca kişinin beklediği KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS yerleştirme sonuçlarını duyurdu.
Yerleştirme tercihleri, 22-29 Aralık tarihlerinde alınmıştı.
KPSS yerleştirme sonuçları belli oldu
KPSS-2021/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını öğrenebilecek.
"Hayırlı olsun"
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal medya paylaşımında, sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.