KPSS tercih sonuçları son dakika! KPSS 2020/2 tercihler açıklandı mı? ÖSYM KPSS tercih sonucu ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ÖSYM de KPSS - 2 tercih kılavuzunu yayınlamıştı. KPSS ortaöğretim sonuçlarının hemen akabinde ÖSYM KPSS 2020/2 tercih kılavuzunu yayınladı. KPSS puanına göre KPSS tercihleri 30 Aralık 2020 7 Ocak 2021 tarihleri arasında yapıldı. Tercihlerin tamamlanması ile birlikte en önemli konu KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih oldu. Peki 2020 KPSS/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 tercihlerinin sonuçları 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Şimdi ise 2020/2 KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih beklenirken ÖSYM tarafından resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin sonuç sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

KPSS atamaları ne zaman yapılacak?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanmasından sonra da KPSS atamaları gerçekleşecek. Peki KPSS atamaları ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.