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KPSS tercih sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı

Binlerce kişinin merakla beklediği KPSS tercih sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı. Tercih yapanlar "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden tercih sonuçlarına erişim sağlayabilecek.

Yeniakit Publisher
2020-08-13 12:06:00 -
KPSS tercih sonuçları ÖSYM'nin sitesinde açıklandı

Binler kişi yaptıkları KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merakla bekliyordu. Vatabdaşlar tarafından internette "KPSS tercih sonuçları açıklandı mı?" sorusu aratılıyordu. Peki KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı mı?

23 Temmuz- 4 Ağustos tarihleri arasında yapılan KPSS 1.tercihlerinin sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

Tercih yapan adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfası olan 'sonuc.osym.gov.tr'den öğrenebileceklerdir. 

Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.

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