KPSS tercih sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. KPSS 2020/2 tercihleri kapsamında ortaöğretim, ön lisans ve lisans tercihleri alındı. Adaylar işlemlerini 30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri aralığında yaptılar. Peki, tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 tercihlerinin sonuçları 13 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.