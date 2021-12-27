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Gündem KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Gündem

KPSS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 16:08:00 -
KPSS tercih sonuçları açıklandı!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu şekilde:

"16 – 22 Aralık 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 27 Aralık 2021 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

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