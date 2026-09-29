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Eğitim KPSS sonuç tarihi belli oldu mu? 2026 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

KPSS sonuç tarihi belli oldu mu? 2026 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS sonuç tarihi belli oldu mu? 2026 KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların gözleri sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, ÖSYM’nin resmi sınav takviminde yer alan sonuç tarihi ve sorgulama detaylarını merak ediyor. İşte detaylar…

2026 Kamu Personel Seçme Sınavı maratonunda Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun 6 Eylül'de, Alan Bilgisi oturumunun 12-13 Eylül tarihlerinde tamamlanmasının ardından KPSS Lisans sonuçları için kritik süreç ön plana çıktı. Böylece adaylar, devlet memuru olma hayalleri doğrultusunda gözlerini ÖSYM KPSS sonuç takvimine ve ekranına çevirdi.

2026 KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde KPSS Lisans sınavının sonuç tarihi belli oldu. Buna göre KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adayların sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak.

 

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM tarafından KPSS sonuçları erişime açıldığında adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulama yapabilecek. Adaylar sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kendilerine ait sınav bilgilerini görüntüleyebilecek.

ÖSYM 2026 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI TAKVİMİ

ÖSYM takvimine göre;

- KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde yapılacak ve sınav sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- Din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacak. DHBT sonuçları 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

- KPSS Ön Lisans ise 4 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek ve sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak.

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