KPSS başvuru ekranı açıldı mı? Kamuda çalışmak isteyenler KPSS 2021 başvurularını ne zaman nereden yapacaklarını araştırıyor. Peki, KPSS başvuru ekranı açıldı mı?

KPSS sınavı ne zaman 2021?

ÖSYM 2021 takvimi belli oldu. KPSS’ye girecek olanlar sınavların ne zaman yapılacağını, sınav başvuru tarihlerini araştırmaya başladı.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7 ve 8 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Testi (ÖABT) 15 Ağustos 2021'de yapılacak.

KPSS 2021 başvurusu 28 Mayıs -14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

KPSS başvuruları nasıl yapılıyor?

KPSS’ye hazırlananlar başvuruları nasıl nereden yapabileceklerini araştırıyor. KPSS başvuruların online olarak yapılıyor. Adaylar başvuru ücretlerini banka şubelerinden, ATM’lerden ya da online bankacılık hesaplarından yapabiliyor. KPSS başvuruları 28 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasında ÖSYM AİS üzerinden yapılacak. 2021 KPSS kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuz yayımlandığında sınav başvuru ücretleri de öğrenilmiş olacak. 2020 yılı için başvuru ücreti 80 lira olarak alınmıştı.

KPSS nedir?

Kamu Personeli Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, 18/3/2002 tarih ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na istinaden ilk olarak 2002 yılında ÖSYM tarafından hazırlanıp, uygulanmaya konmuştur. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır.