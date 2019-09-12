219 KPSS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sonuçlarının ardında adaylar P1 P2 P3 puanlarının ne olduğu araştırmaya başladı. Peki, KPSS P1, P2, P3 puanları nedir nasıl hesaplanır?

14 Temmuz 2019'da KPSS'ye giren adayların puanları ÖSYM tarafından açıklandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasının ardından "P1 P1 P3 nedir?" sorusunun yanıtı aranmaya başladı.

P1 P2 ve P3 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucunda oluşan puan türleridir.

P1 nedir nasıl hesaplanır?

P1 KPBB sonucunda oluşan puan türlerinden biridir. P1 lisans mezunlarını ilgilendirir. P1; Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.

Puan Hesaplama Formülü:

Genel Yetenek netiniz x 0.7

Genel Kültür netiniz x 0.3

+ 40= KPSSP1 puanınız.

P1 puanı ile atama yapan kurumlar hangisidir?

Rekabet Kurumu ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bazı kadroların alımında bu puan türünü baz alır. Merkez Bankasının KPSSP1 puanı ile alım yaptığı kadrolar ise şunlardır; Denetçi Yardımcısı, Uzman Yardımcısı, Eğitim Araştırmacısı

P2 nedir nasıl hesaplanır?

Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS’ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

P2 puanıyla alım yapan kurumlar hangileri?

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı,

SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis),

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı,

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı,

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı,

Milli İstihbarat Teşkilatı Personeli alımı

P3 puanı nedir nasıl hesaplanır?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek; %50

Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 puanının hesaplanabilmesi için adayların çift yıllarda girdikleri KPSS Lisans sınavında, Genel Kültür – Genel Yetenek oturumuna katılmaları ve her iki testten de ayrı ayrı en az 1 net yapmaları gerekmektedir. 1 net yapamayan adayların puanları hesaplanmayacaktır.

P3 puanıyla alım yapan kurumlar hangileri?

Merkezi yerleştirmeler ile gerçekleştirilen bazı kamu kurum ve kuruluşların personel kadrosu (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (Sosyoloji, Psikoloji bölümleri, İletişim fakültesi ve Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için)

Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcılığı kadrosu (İletişim fakültesi mezunları için)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) Gelir Uzman Yardımcılığı (GUY) kadrosu (Mühendislik fakültesi, Matematik ve İstatistik bölümü mezunları için)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı kadrosu (Sosyal Hizmetler, Sosyoloji, Psikoloji, PDR ve Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümü mezunları için)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (Hukuk, İİBF, SBF, Mühendislik, Fen vs. fakülte mezunları için)

İçişleri Bakanlığı (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) Göç Uzman Yardımcılığı kadrosu (Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları için)

Dışişleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı (Hukuk, SBF ve İİBF mezunları için)

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (Çevre, Endüstri ve Orman Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama ve Biyoloji bölümü mezunları için)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Uzman Yardımcılığı kadrosu (Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyoloji bölümü mezunları için)

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına ilişkin kadrolar (Kütüphaneci, Arkeolog ve Müze Araştırmacısı kadroları için)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (İletişim fakültesi ve Sosyoloji bölümü mezunları)

Adalet Bakanlığı açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Milli Eğitim Bakanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (Yazılım Mühendisliği ve Psikoloji bölümü mezunları için)

Diyanet İşleri Başkanlığı Uzman Yardımcılığı kadrosu (En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunları için)

Çeşitli bakanlıklara ait açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Kredi Yurtlar Kurumu açıktan sözleşmeli Yurt yönetim Memuru kadrosu (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Posta ve Telgraf Teşkilatı açıktan sözleşmeli personel alımlarına ilişkin kadrolar (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Diyanet işleri başkanlığı açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (İlahiyat fakültesi mezunları için)

Üniversitelerin açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Belediyeleri açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

İl özel idarelerinin açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Üst kurulların açıktan personel alımlarına ilişkin kadrolar (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

Kalkınma Ajanslarının Uzman kadrosu (Bir fakülte veya yüksekokuldan dört yıl eğitim alan lisans mezunları için)

İhracatçı Birliklerinin Uzman Yardımcılığı kadrosu (Hukuk, SBF, İİBF ve Mühendislik fakülteleri mezunları için)

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişimci kadrosu (Mühendislik fakültesi mezunları için)

Maliye Bakanlığı sözleşmeli çözümleyici-sistem programcısı kadrosu (Mühendislik ve İstatistik fakülteleri, Bilgisayar lisans bölümleri ve Bilgisayar ve bilişim öğretmenlikleri mezunları için)

ÖSYM Sözleşmeli Bilişim personeli kadrosu (Mühendislik, Fen-edebiyat, Eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri ile Matematik, İstatistik ve Fizik bölümü mezunları için)

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Uzman Yardımcılığı kadrosu (Mütercim-Tercümanlık ve Çeviri bilim mezunları için)