KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? sorusu KPSS'ye girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans geç başvuruları sona erdi. Bu noktada, KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman?
ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu.
KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 -16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
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2020 KPSS tarihleri
2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020