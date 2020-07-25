KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman? sorusu KPSS'ye girecek adaylar tarafından merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans geç başvuruları sona erdi. Bu noktada, KPSS lise ve ön lisans başvuru tarihleri araştırılmaya başlandı. KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?