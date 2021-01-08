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Eğitim KPSS ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı mı?
Eğitim

KPSS ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim tercih sonuçları gözler ÖSYM'de. KPSS 2020/2 tercih sonuçları bekleniyor! KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-08 19:52:00 -
KPSS ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı mı?

Milyonlarca memur adayının katıldığı KPSS sınavlarında tercih işlemleri dün itibariyle tamamlandı. Şimdi gözler ÖSYM’nin açıklayacağı KPSS tercih sonuçlarında. KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS ortaöğretim tercih sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM, tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurmadı ancak geçtiğimiz senelerde yapılan KPSS tercihleri en geç bir hafta içinde sonuçlandırılmıştı. 2020 KPSS tercih sonuçlarının da önümüzdeki hafta içinde erişime açılması bekleniyor.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.

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