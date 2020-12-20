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Aktüel KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu!
Aktüel

KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu!

ÖSYM KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? 22 Kasım’da gerçekleştirilen 2020 KPSS ortaöğretim sınavına ilişkin sonuçlar merak ediliyor. Peki, KPSS ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2020-12-20 14:27:00 - 2020-12-20 14:28:27
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları açıklandı mı? KPSS ortaöğretim sonuç tarihi belli oldu!

Devlet memuru olmak isteyen adaylar KPSS sınavına girmekte. KPSS ortaöğretim sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM 2020 KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu.

15-30 Eylül 2020 tarihlerinde başvuruları alınan ve 22 Kasım 2020 tarihinde 188 merkezde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları merakla bekleniyor. ÖSYM, KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının 24 Aralık'ta online olarak yayınlanacağını duyurdu. Bu hafta sonu gerçekleşen KPSS sonuçları 24 Aralık tarihinde erişime açılacak fakat ÖSYM'nin sınav sonuçlarını daha önce de açıklama ihtimali bulunuyor. Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

 

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