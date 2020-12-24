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Aktüel KPSS ortaöğretim puanı ile hangi atamalar var?
Aktüel

KPSS ortaöğretim puanı ile hangi atamalar var?

KPSS ortaöğretim puanı ile alım yapan yerler hangileri? KPSS ortaöğretim puanıyla yerleştirilen meslekler hangileri? Ortaöğretim KPSS puanı ile atama yapan bölümler ÖSYM tarafından 2020-KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmeye başlandı. İşte KPSS ortaöğretim puanı ile atanan meslekler, bölümler.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:35:00 - 2020-12-24 13:36:21
KPSS ortaöğretim puanı ile hangi atamalar var?

İki yılda bir yapılan KPSS ortaöğretim sınavına girenler KPSS sonuçları merak ediyordu.22 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen 2020-KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet sitesinden açıklandı. KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte KPSS ortaöğretim meslekleri ve atama puanları sorgulanmakta. İşte KPSS ortaöğretim meslekleri ve atama puanları.

KPSS ortaöğretim puanı ile hangi atamalar var?

ÖSYM KPSS yerleştirem tercih kılavuzuna göre, KPSS ortaöğretim puanı ile ataması yapılan ve yerleştirme yapan meslekler şöyle:

Aşçı

Ahşap Teknolojisi

Anestezi

Bilişim Teknolojisi

Çevre Sağlığı

Diş Protez

Elektrik Teknolojileri

Şoför

Hayvan Bakıcısı

Harita Tapu Kadastro

Hizmetli

İlk ve Acil Yardım

Kaloriferci

Sağlık memur

Teknisyen

KPSS ortaöğretim atama puanları kaç?

KPSS ortaöğretim mezunu alım taban puanı kaç? İşte ÖSYM KPSS ortaöğretim atama puanları:

ÖSYM KPSS ortaöğretim atama taban puanları için tıklayın

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