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Aktüel KPSS ortaöğretim başvuruları başladı
Aktüel

KPSS ortaöğretim başvuruları başladı

Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılabilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:36:48 -
KPSS ortaöğretim başvuruları başladı

ANKARA (AA) - Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi başvuruları alınmaya başladı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım 2020'de uygulanacak. Sınava başvurular, 15-30 Eylül'de yapılacak.

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT), 27 Aralık'ta uygulanacak. Ortaöğretim düzeyinde DHBT'ye katılmak isteyen adayların, KPSS ortaöğretim sınavına başvuru yapmaları ve sınava katılmaları gerekecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için ilgili merkezlere gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekecek.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının "https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Ortaöğretim Kılavuzunda yer alıyor. Adayların, kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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