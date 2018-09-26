KPSS önlisans ve ortaöğretim geç başvuruları nasıl yapılır?

KPSS önlisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS önlisans sınavına girmek isteyen adaylar KPSS önlisans genç başvurularını 26 Eylül'de saat 23:59’a kadar yapacak. ÖSYM KPSS ortaöğretim geç başvuruları ise 1 Ağustos 2018 tarihinde yapılacak.

KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURUTARİHİ NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim sınav için başvurular 3 ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında alındı. ÖSYM 2018 KPSS ortaöğretim-lise geç başvuru tarihi 01 Ağustos 2018 (01.08.2018) KPSS ortaöğretim-lise sınavı ise 7 Ekim 2018 (07.09.2018) tarihinde yapılacak. KPSS Ortaöğretim-lise sınav sonuçları ise 8 Kasım 2018'de açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS GEÇ BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

KPSS önlisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. KPSS önlisans sınavına girmek isteyen adaylar KPSS önlisans genç başvuru tarihinde son gün ne zaman merak ediyor. KPSS önlisans sınavına girmek isteyen adaylar 26.09.2018 tarihinde saat 23:59’a kadar geç başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. KPSS önlisan geç başvuru ücreti ise 90 Türk Lirası olarak açıklandı. KPSS önlisans geç başvuru tarihi bugün. Sınava katılacak öğrenciler büyük bir merakla KPSS önlisans sınavı ne zaman yapılacak ve KPSS önlisans geç başvuru tarihi ne zaman sorularının cevaplarını arıyor. KPSS önlisans sınavına girmek isteyen adaylar 26.09.2018 tarihinde saat 23:59’a kadar geç başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. Geç başvuru ücreti 90 Türk Lirası olarak açıklandı. KPSS önlisans sınavı 4 Kasım 2018 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacak. Devlet memuru olmak için sınav merkezi, önlisans mezunlarını uyarıyor: Sınavda 15 dakika kuralı uygulanacak. Sınav saati 10:15 olarak açıklanırken, sınava girecek olanlar en geç saat 10:00'da sınav binalarında olması gerekiyor.