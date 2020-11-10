KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS önlisans sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. KPSS önlisans sınavı Ekim tarihinde gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyorlar. Peki, KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Önlisans KPSS sonuçları belli oldu mu? 25 Ekim’da gerçekleştirilen KPSS önlisans sınavı sonrası gözler sonuçlarda. Peki KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2020?
KPSS önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS önlisans sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde erişime açılacak.
KPSS önlisans sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS önlisans sonuçları belli olunca "sonuc.ösym.gov.tr " adresi üzerinden açıklanacak.