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Gündem KPSS önlisans hemşirelik atama puanları
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KPSS önlisans hemşirelik atama puanları

KPSS önlisans hemşirelik taban puanları, KPSS önlisans hemşirelik kaç puanla atanır? soruları 2020 KPSS önlisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte merak edilmekte. Sağlık Bakanlığı 12 bin sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurmasından sonra önlisans mezunları hemşire KPSS puanı kaç olduğunu sorgulamakta. İşte ÖSYM KPSS önlisans hemşire atama taban puanı.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:20:00 -
KPSS önlisans hemşirelik atama puanları

KPSS sınavı sonuçları açıklanmıştı. Sonuçların açıklanmasının ardından binlerce kişi başvuru yapabilecekleri kontenjanları araştırmaya başladı. KPSS ön lisans sınavına giren 2 yıllık mezunu adaylar hemşire atama taban puanları merak etmekte. Koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanlara büyük görev düşmekte. Gece gündüz demeden vatandaşların sağlığı için çalışan sağlık personellerine yenileri ekleniyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada 12 bin sağlık personelinin alımının gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Koca’nın açıkladığı sağlık personeli alımına göre, 7.000'i Hemşire, 1.700'ü Ebe ve 2.864'ü Sağlık Teknikeri/ Teknisyeni olmak üzere Psikolog, Sosyal çalışmacı, Biyolog, Çocuk gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı terapisti, Dil ve Konuşma terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık fizikçisi unvanlarında alım yapılacak.” 

KPSS önlisans sınav sonuçlarını açıklanmasıyla birlikte yüksekokul mezunları hemşire atama puanlarının kaç olduğunu merak etmekte.

KPSS önlisans hemşirelik atama puanları

 

 

 

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