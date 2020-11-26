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Aktüel KPSS ön lisans cevap kağıtları erişime açıldı
Aktüel

KPSS ön lisans cevap kağıtları erişime açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:56:27 -
KPSS ön lisans cevap kağıtları erişime açıldı

ANKARA (AA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ön lisans sınavına giren adaylar, cevap kağıtlarını "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden görebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 25 Ekim'de ön lisans düzeyinde uygulanan KPSS'ye giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yaptıkları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru yanıtları "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden 10 gün süreyle erişime açılacak.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra sınavda kullandıkları cevap kağıdının görüntüsünü, yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla soruya kendilerinin verdiği cevabı da inceleyebilecek.

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla ham puanları da gösterilecek.

Görüntülenen sayfa, belge niteliği taşımayacak.

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