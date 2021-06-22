KPSS lisans geç başvuru tarihi ne zaman?
2021 KPSS lisans geç başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans geç başvuru tarihlerine ilişkin beklenen açıklama geldi. ÖSYM tarafından 2021 yılı KPSS lisans geç başvuru duyuruldu. Peki, KPSS lisans geç başvuru tarihi ne zaman ve sınav ücreti ne kadar?
KPSS sınavı, kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde görev yapmak isteyen adayların girdiği sınavdır. KPSS lisans sınavına girecek adaylar, KPSS lisans sınavının geç başvuru tarihini araştırmakta. İşte merak edilen haberin devamı…
2021 KPSS lisans geç başvuru tarihi ne zaman?
ÖSYM Başkanlığı tarafından bu yıl Lisans düzeyinden gerçekleştirilecek KPSS sınavı için geç başvuru işlemleri 22 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri sistemi sayfası üzerinden 135 TL geç başvuru ücretini ödeyerek T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle başvurularını tamamlayabilecekler.