KPSS giriş ücreti ne kadar? 2021 KPSS başvuru ücreti kaç para?

Kamu personeli olmak isteyenlerin gireceği Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) için tarihler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2021 Sınav Takvimi ile belirlendi. Bu gelişmenin ardından adaylar KPSS başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. Yayımlanan sınav takvimine göre KPSS başvuru tarihleri 28 Mayıs 2021'de başlayacak ve 14 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta düzenlenecek. 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak. ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT sonuçları 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.

KPSS sınav ücreti ne kadar?

KPSS A grubu ve öğretmenlik başvuruları bugün itibariyle başlayacak. Adaylar, sosyal medyadan 300 TL olduğu iddia edilen ücrete tepki gösteriyordu. ÖSYM sosyal medaya iddia edilen KPSS sınav ücretinin 300 TL olacağı iddialarını yalanladı.

KPSS 2021 başvuru ücretlerin şu şekilde olması bekleniyor:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her

Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 70,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 100,00 TL

KPSS sınav ücreti hangi bankaya yatırılacak?

Bankalar aracılığıyla ödeme yapmak isteyenler içinse anlaşmalı bankalar şöyle: Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);