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Eğitim

KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusu nasıl yapılır?

KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusu nasıl yapılır? sorusu memur olmak isteyip KPSS sınavına girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Devlet kurumlarında çalışmak isteyenlerin girmesi gereken KPSS her yıl ÖSYM tarafından düzenleniyor. KPSS kılavuzunu inceleyen adaylar KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvurularının nasıl yapılacağını araştırıyor. İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-06-30 16:43:00 -
KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusu nasıl yapılır?

KPSS Genel Yetenek, Alan Bilgisi, ÖABT başvurusu nasıl yapılır?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 14.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir.

KPSS 2020 başvuru kılavuzu için tıklayın

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-KPSS Lisans Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza yukarıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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