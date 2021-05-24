  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gareth Bale'den iddialı sözler: Söylersem kaosa neden olur
HDP yine ortalarda yok!
Üsküdar'da korkutan yangın!
Fatih Tezcan'a soruşturma başlatıldı
Eğitim KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman 2021?
Eğitim

KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman 2021?

Kamu kurumlarında çalışma hayali kuranlar KPSS 2021 sınavına hazırlanıyor. KPSS sınavı için başvuru sürecinin başlamasına az bir zaman kaldı. Söz konusu sınava hazırlanan adaylar, KPSS sınavına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. KPSS sınavına girecek adaylar, başvuru sürecinin başlamasını beklerken söz konusu sürece ilişkin detayları da araştırmaya başladı. Peki, KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman 2021? KPSS başvuruları başladı mı 2021?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 21:01:00 -
KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman 2021?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışma hayali kuran vatandaşlar, 1 Ağustos tarihinde yapılacak olan KPSS sınavı için başvuru sürecini araştırıyor. KPSS başvuru sürecinin başlayıp başlamadığını merak eden vatandaşlar, geç başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu da araştırıyor.

KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman 2021?

KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs tarihinde alınmaya başlayacak. Söz konusu başvuru süreci 14 Haziran tarihinde tamamlanacak. KPSS geç başvuruları ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. 1 Ağustos tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 16 Eylül tarihinde belli olacak. 

KPSS 2021 başvuru ücreti ne kadar oldu? 

2021 yılında yapılacak olan KPSS sınavı için henüz sınav ücreti açıklaması yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl her bir KPSS oturumu için 80 TL başvuru ücreti alınmıştı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den bir bomba daha
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu sonrası sürpriz geliyor! TRT'den bir bomba daha

TRT1'de Uyanış Büyük Selçuklu, Payitaht Abdülhamid ve Bir Zamanlar Kıbrıs'tan sonra dönem dizisi kervanına bu kez Mevlana katılıyor. Dizide ..
BAE sığıntısı mafya liderine soğuk duş!
Gündem

BAE sığıntısı mafya liderine soğuk duş!

Bursa'da 18 sanıklı "Köfteci Yusuf" davasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde sığıntı olan devrik mafya lideri Sedat Peker hakkında iddianame ..
Hükümetten heyecanlandıran açıklama
Gündem

Hükümetten heyecanlandıran açıklama

Bir televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Fatih Dönmez, heyecanlandıran ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay