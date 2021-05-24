Kamu kurumlarında memur olarak çalışma hayali kuran vatandaşlar, 1 Ağustos tarihinde yapılacak olan KPSS sınavı için başvuru sürecini araştırıyor. KPSS başvuru sürecinin başlayıp başlamadığını merak eden vatandaşlar, geç başvuru tarihlerinin ne zaman olduğunu da araştırıyor.

KPSS geç başvuru tarihleri ne zaman 2021?

KPSS 2021 başvuruları 28 Mayıs tarihinde alınmaya başlayacak. Söz konusu başvuru süreci 14 Haziran tarihinde tamamlanacak. KPSS geç başvuruları ise 22-23 Haziran tarihlerinde alınacak. 1 Ağustos tarihinde yapılacak sınavın sonuçları ise 16 Eylül tarihinde belli olacak.

KPSS 2021 başvuru ücreti ne kadar oldu?

2021 yılında yapılacak olan KPSS sınavı için henüz sınav ücreti açıklaması yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl her bir KPSS oturumu için 80 TL başvuru ücreti alınmıştı.