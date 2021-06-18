KPSS geç başvuru günü ne zaman?
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu için başvurularının geride kalması ile bu kez de geç başvuru takvimi araştırılmaya başlandı. 2022 KPSS ne zaman? 2021 KPSS geç başvuru ücreti ne zaman, nasıl yatırılır?
KPSS 2021 başvuruları tamamlandı. Başvuru yapamayan adaylar 2021 KPSS geç başvuru günü ne zaman? sorusunu araştırmaya başladı.
KPSS geç başvuru günü ne zaman?
KPSS 2021 geç başvurusu ise 22 - 23 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT için geç başvurular 22-23 Haziran tarihi arasında alınacak.
Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenecek.