KPSS davasında karar açıklandı!

2010'daki KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin 3 davada, iki sanığa FETÖ üyeliğinden, bir sanığa ise FETÖ üyeliği ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2010'daki Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sorularının sızdırılmasına ilişkin 3 ayrı davada, iki sanığa FETÖ üyeliğinden, bir sanığa ise FETÖ üyeliği ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçlarından hapis cezası verildi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen duruşmalara, sanıklar ve avukatları katıldı.

İki kişiye 6 yıl 3 ay ceza

Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

İddia makamının görüşünün alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan Elif Çakmak'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına zincirleme dolandırıcılık" suçundan ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Özlem Kabakoğlu ve Tüba Komiş'i de "FETÖ üyeliği" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.