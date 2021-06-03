KPSS başvuru işlemi ÖSYM'nin yayımladığı kılavuz ile birlikte başladı. 14 Haziran'a kadar başvuru yapacak adaylar, 2021 KPSS başvuru ücreti ve diğer detayları kılavuzdan öğrenebiliyor. Peki ÖSYM 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır?

2021 KPSS başvuruları ne zaman?

KPSS başvuruları açıldı. KPSS başvuruları, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS başvurusu nasıl yapılır 2021?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

KPSS 2021 başvurusu için tıklayınız