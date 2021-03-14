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Eğitim KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?
Eğitim

KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

KPSS 2021 başvuruları ne zaman bitecek? ÖSYM 2021 takvimi belli oldu. Kamuda çalışmak isteyenler KPSS’nin ne zaman yapılacağını ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2021 KPSS başvuruları başladı mı? KPSS 2021 başvuruları ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-03-14 17:04:00 -
KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

Milyonlarca kişi kamuda göre almak istiyor. Kamuda çalışmak isteyenlerin ise KPSS’ye girmeleri gerekiyor. KPSS 2021’e hazırlananlar sınav başvurularının ne zaman alınacağını yakından araştırıyor. Peki, KPSS başvuruları başladı mı?

KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7 ve 8 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Testi (ÖABT) 15 Ağustos 2021'de yapılacak.

KPSS'ye hazırlananlar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. KPSS 2021 başvurusu 28 Mayıs -14 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM ais üzerinden online olarak yapılacak.

 

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