KPSS başvuruları 2021 ne zaman?
2021 KPSS başvuru tarihleri | Kamuda çalışmak isteyenler KPSS sınav tarihlerini ve başvuru sürelerini yakından araştırıyor. Peki, Kamu Personeli Seçme Sınavı ne zaman? KPSS 2021 başvuruları ne zaman yapılacak?
Kamuda çalışmak isteyenler KPSS hazırlıklarını sürdürüyor. 2021 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmek isteyenler sınav ve başvuru tarihlerini araştırıyor. KPSS 2021 başvuruları başladı mı?
KPSS 2021 ne zaman?
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos 2021'de yapılacak.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7 ve 8 Ağustos 2021'de yapılacak.
2021-KPSS Öğretmenlik Alan Testi (ÖABT) 15 Ağustos 2021'de yapılacak.
KPSS başvuruları 2021 ne zaman?
KPSS'ye hazırlananlar başvuruların ne zaman başlayacağını araştırıyor. KPSS 2021 başvurusu 28 Mayıs -14 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM ais üzerinden online olarak yapılacak.