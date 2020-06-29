KPSS başvuru ortaöğretim önlisans lisans DHBT öğretmenlik başvuruları KPSS
KPSS başvuru tarihi | Koronavirüs salgını pek çok sınavın tarihinin ertelenmesine yol açtı. LGS ve YKS alınan yoğun tedbirler ve kısmi sokağa çıkma yasaklarıyla düzenlendi. KPSS’ye hazırlananlar ise başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. KPSS başvurusunda bulanacak olanlar “KPSS başvuruları ne zaman?” , KPSS başvuru ücreti” konularını araştırıyor. İşte, DHBT öğretmenlik başvuruları KPSS detayları.
Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlananlar başvuru ve sınav tarihlerini araştırıyor. KPSS; lisans, önlisans, Din Hizmetleri Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi olarak tamamlanacak. Söz konusu sınavların başvuru ve sınav tarihleri farklılık gösteriyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman?
KPSS başvuru ortaöğretim önlisans lisans DHBT öğretmenlik başvuruları KPSS
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ), KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. ve 2. Gün, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuru işlemleri 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ne zaman?
KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak.
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak.