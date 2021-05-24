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Eğitim KPSS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?
Eğitim

KPSS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

ÖSYM 2021 KPSS başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Bu hafta başlayacak olan başvurularla birlikte adaylar gerçekleştirilecek olan sınavlar içerisinden katılmak istedikleri oturum kadar ücret ödeyecekler. Peki, KPSS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-05-24 23:04:00 -
KPSS başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı için geri sayım başladı, KPSS başvuruları araştırmaları çoğaldı. ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS için tarih ÖSYM sınav takviminde paylaşılmıştı. ÖSYM sınav takvimine göre 2021 KPSS sınavı başvuru tarihleri ne zaman?

KPSS sınavı başvuru tarihleri ne zaman?

ÖSYM sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre genel kültür genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan bilgisi sınavlarının tamamının başvuruları 28 Mayıs’ta başlayacak, 14 Haziran’da sona erecek. Yaklaşık 2 hafta devam eden normal başvuru sürecinde başvurularını yetiştiremeyen adaylar içinse geç başvuru günü 22-23 Haziran olacak.

KPSS 2021 ne zaman?

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Alan bilgisi, KPSS ÖABT başvuru tarihleri 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS başvuru ücreti ne kadar?

2021 KPSS başvuru ücreti henüz açıklanmadı. KPSS başvuru kılavuzu yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

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