KPSS 2021/1 tercih işlemleri 1 Temmuz 14.30'da başladı. Tercihler 8 Temmuz 2021 saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercih işlemine başlamadan önce kılavuzu merak ediyor. Peki, KPSS kılavuzu yayımlandı mı?

KPSS 2021/1 tercih kılavuzu | KPSS tercih işlemleri nasıl yapılıyor?

KPSS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte kılavuz da yayımlandı. ÖSYM web sitesi üzerinden KPSS 2021-1 kılavuzuna ulaşabilirsiniz. ÖSYM'den yapılan açıklamada, "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzuna saat 14.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Adaylar tercihlerini, 01 – 08 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 08 Temmuz 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2021/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir” denildi.

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Tercih sonuçları ne zaman duyurulacak?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri, elektronik ortamda kendi şifreleriyle (ÖSYM’den edindikleri/edinecekleri kurum şifresiyle) edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.