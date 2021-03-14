KPSS ne zaman? Kamu personeli olmak isteyenlerin öncelikle KPSS’ye girmesi gerekiyor. Bu sebeple pek çok kişi 2021 yılında KPSS’nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS 2021 alan bilgisi sınav ne zaman?

ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu. KPSS’ye girmek isteyenler 28 Mart – 14 Haziran tarihleri arasında ÖSYM ais üzerinden başvuru yapabilecek. Sınav tarihleri ise şöyle:

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7 ve 8 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Testi (ÖABT) 15 Ağustos 2021'de yapılacak.