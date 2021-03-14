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Eğitim KPSS 2021 alan bilgisi sınav ne zaman?
Eğitim

KPSS 2021 alan bilgisi sınav ne zaman?

KPSS 2021 başvuruları ne zaman? Kamuda çalışmak isteyenler KPSS’nin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2021 KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman yapılacak? 2021 KPSS takvimi | 2021 KPSS başvuru tarihi

Yeniakit Publisher
2021-03-14 19:45:00 -
KPSS 2021 alan bilgisi sınav ne zaman?

KPSS ne zaman? Kamu personeli olmak isteyenlerin öncelikle KPSS’ye girmesi gerekiyor. Bu sebeple pek çok kişi 2021 yılında KPSS’nin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, KPSS alan bilgisi sınavı ne zaman?

KPSS 2021 alan bilgisi sınav ne zaman?

ÖSYM KPSS sınav takvimi belli oldu. KPSS’ye girmek isteyenler 28 Mart – 14 Haziran tarihleri arasında ÖSYM ais üzerinden başvuru yapabilecek. Sınav tarihleri ise şöyle:

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 7 ve 8 Ağustos 2021'de yapılacak.

2021-KPSS Öğretmenlik Alan Testi (ÖABT) 15 Ağustos 2021'de yapılacak.

KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?
KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

Eğitim

KPSS başvuruları ne zaman sona erecek 2021?

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