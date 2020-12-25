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Aktüel KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercihleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak
Aktüel

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercihleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-25 11:47:40 -
KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercihleri 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacak

ANKARA (AA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, KPSS-2020/2 için kurumların yerleştirme taleplerinin Kamu E-uygulama üzerinden elektronik ortamda alındığını belirterek gerekli incelemelerin tamamlanarak tercih kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderildiğini kaydetti.

KPSS-2020/2 merkezi yerleştirme aday tercih işlemlerinin 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 arasında yapılabileceğini bildiren Selçuk, KPSS Merkezi Yerleştirme işlemlerinin "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde Bakanlık koordinasyonunda yürütüldüğünü vurguladı.

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