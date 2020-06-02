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Ekonomi

Kozmetik ve temizlik ürünlerinin serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi

Yeniakit Publisher
2020-06-02 09:47:49 -
Kozmetik ve temizlik ürünlerinin serbest dolaşım işlemlerinde yetkili gümrükler belirlendi

ANKARA (AA) - Kozmetik ve temizlik ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlükleri belli oldu.

Ticaret Bakanlığının Gümrük Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Avrupa Birliği menşeli olmayan kozmetik ve temizlik malzemesi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri Adana, Ankara, Dilovası, Erenköy, İzmir ve Muratbey Gümrük müdürlüklerinde yapılacak.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için yeni hükümler uygulanmayacak.

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