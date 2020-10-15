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Aktüel Kozmetik ürünlerinde kullanılan sim, göl ve nehirlere zarar verebilir
Aktüel

Kozmetik ürünlerinde kullanılan sim, göl ve nehirlere zarar verebilir

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:39:52 -
Kozmetik ürünlerinde kullanılan sim, göl ve nehirlere zarar verebilir

ANKARA (AA) - Kozmetik ürünlerinde kullanılan simlerin, göl ve nehirlere zarar verebileceğine dair kanıt elde edildi.

Anglia Ruskin Üniversitesinden Dr. Dannielle Green liderliğinde yapılan araştırmanın bulguları, "Journal of Hazardous Materials" dergisinde yayımlandı.

İngiltere'nin Norfolk bölgesinde Glaven Nehri'nden su, tortu ve bitki örnekleri toplayan bilim insanları, bunlarla laboratuvar ortamında minyatür göletler kurdu.

Bilim insanları, göletlere polyester filmden yapılan plastik dolgunun yanı sıra plastik dolgunun toprakta çözünebilir alternatifine, selüloz ya da mika içeren 6 farklı türde sim koydu.

Tüm sim türlerinin, su mercimeği ve mikroskobik yosun gibi yaygın bitki türlerinin miktarını azalttığı gözlendi.

Simin, toprakta çözünebilir selüloz formunun ayrıca ortamın yabancısı bir sümüklü böceğin sayısını artırdığı belirtildi.

- Suyla yıkamak yerine temizleyiciyle çıkarılması daha makul

Uzmanlar, 36 gün sonra izlenen bu durumun uzun vadeli etkisinin ise bilinmediğine işaret etti.

Green, BBC News'e yaptığı açıklamada, "Sim, bir tür mikro plastiktir. Diğer mikro plastiklerle aynı etkilere sahip olabilir ve yüksek miktarlarda çevreye bırakılmamalıdır. Simli makyaj yaptıysanız, suyla yıkamak yerine temizleyiciyle yüzünüzden çıkarıp, çöp kutusuna atmanız daha makul olacaktır." diye konuştu.

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