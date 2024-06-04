Kozmetik mağazasında 'indirim' kavgası! Tuhaf hareketler sergileyen kadının halleri viral oldu

Ünlü bir kozmetik markası geçtiğimiz günlerde yüzde 75 indirim kampanyası yaptı. İndirimden faydalanmak isteyen müşterilerin ucuz ürünlere ulaşma rekabeti kavgaları da beraberinde getirdi.

Sosyal medyada yayınlanan bir görüntü kısa sürede viral oldu. Görüntülerde gözlerini büyüterek bağıran genç bir kadının, "Senin çalışanın bana gerizekalı diyemez" dediği duyuldu.

Sosyal medyada gündem olan genç kadın, olay sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Döndüm dedim sen kime gerizekalı diyorsun? İki üç parça bir şey için bir insanın üstüne çullanacak biri değilim. İnsanlar orada kaç saat beklemiş. Biz tam gireceğiz durdular. Kapıları kapattılar bize 'Buradan sonra girilmeyecek' denildi. Ben kapının arasına ayağımı koydum. Direkt hakaret etmeye başladılar. Hem bana eşya atıyor hem bana gerizekalı diyor. Ben zaten orada koptum. Karşınızda biri 'gerizekalı mısın laftan anlamıyorsun' diye konuşsa siz de aynı yapardınız. Ben orada çok da iyi sabrettiğimi düşünüyorum. Birincisi sen orada ne haddine bana gerizekalı diyebiliyorsun? Bu cesaret nereden geliyor?"

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