Kozluk Belediyesinden inanç hizmeti

Göreve geldiği günden beri hizmetleri ve yeniliklerle adından sıkça söz ettiren Kozluk belediye başkanı Ayhan Eren, konuyla ilğili şunları söyledi biz Kozluk halkına herşeyin en iyisini layık görüyor ve en iyisini yapmaya çalışıyoruz dedi. Ayhan Eren sözlerini şöyle sürdürdü spordan, eğitime, eğitimden kültürel faaliyetlere kadar her alanda Kozluk halkına hizmet vermeye devam edeceğiz bu bizim halkımıza sözümüz dür ve biz sözümüzü sonuna kadar yerine getireceğiz. Biz bu halka sevdalıyız onlar istesin biz onların emrindeyiz dedi. Ayrıca Başkan Eren bu hizmetlerin burda kalmayacağını bundan sonrada Aralıksız devam edeceğini ifade etti. Hatırlanacağı gibi Kozluk ta birçok alanda hizmetleri ve yenilikleriyle gündeme gelen Başkan Ayhan Eren'den önümüzdeki dönemlerde'de yeni hizmetler bekleniyor...