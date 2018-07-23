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Közlenmiş sarımsağın faydaları nelerdir?

Yüz yıllardır sarımsak alternatif tıp tedavilerinde kullanılan etkili besinlerden biridir. Sarımsak, güçlü antioksidan özelliğine sahiptir.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:35
Közlenmiş sarımsağın faydaları nelerdir?

KÖZLENMİŞ SARIMSAK TÜKETMENİN FAYDALARI

- İlk 4 ve 6 saat arasında metabolizmayı düzenleyerek vücutta depolanmaya meyilli yağ ve zararlı toksinleri idrar ve dışkılama yoluyla vücuttan atmaya yardımcı olur.

- 6 ve 7 saat içerisinde ise bazı besinlerden dolayı kanda meydana gelen düzensiz dolaşımı dengeler aynı zamanda kandaki zararlı toksinlerin oranını azaltarak, kanserli hücrelerin oluşumunu da engeller. Damarları temizleyerekde kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskini azaltır.

- 6 ve 10 saatleri arasında da içerdiği vitaminler vücudun savunmasını kıran serbest radikallerin seviyesini düşürür. Kandaki trombosit hücreleri de dengeleyerek eklemlerde oluşma ihtimali olan ödemleri engeller.

- Kronik hastalıklar ve bazı yiyeceklerden dolayı sinir sistemindeki hücreler zarar görür. Bu hücrelerin zarar görmesi sonucu ruhsal hastalıkların yaşanma oranı artar. Sarımsak antioksidan özelliği sayesinde bu tehlikeyi ortadan kaldırarak sinir sistemini güçlendirir. Böylece gün boyu zinde olmanızı sağlar.

- Yağlı ve karbonhidratlı yiyecekler karaciğerde yağ bezesi oluşturur. Bu da ciltte; akne, sivilce ve yağ kitleleri olarak ortaya çıkar. Günde 6 diş tüketilen sarımsak bu sağlık sorunlarına neden olan zararlı toksinleri azaltarak cildin daha parlak ve canlı görünmesini sağlar.

Cildin alt tabakası dermis ve cilt arasındaki gözenekleri sıkılaştırarak yağ birikmesini önler. Bunun yanı sıra saç ve saç derisinin yapısını da güçlendiren sarımsak, saçın hacmini artırarak daha dolgun ve parlak görünmesini sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.


Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:35
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